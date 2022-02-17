Картиной с участием лауреатов премии "Оскар" откроется Фестиваль британских фильмов в Баку

БАКУ /Trend Life/ - В Баку с 3 по 15 марта пройдет VII Фестиваль британских фильмов, организованный British Council в сотрудничестве с посольством Великобритании и министерством культуры Азербайджана, сообщили Trend Life организаторы.

Мероприятие приурочено к 30-летию установления дипломатических отношений между Соединенным Королевством и Азербайджаном.

Показы в рамках фестиваля пройдут в Киноцентре "Низами" и Пространстве Современного Искусства YARAT. Будут представлены захватывающие киноленты, наводящие на размышления, а также популярные новые фильмы из Великобритании.

Фестиваль открывает комедийная драма "Герцог" в главных ролях с известными актерами, лауреатами премии "Оскар" Джимом Бродбентом и Хелен Миррен. Документальные киноленты "Люди против изменения климата" и "Разрушение границ: наука о нашей планете" привлекут вынимание зрителей к климатическим изменениям.

(Автор: Джани Бабаева)