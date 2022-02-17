"Моя война!" - моноспектакль народной артистки Азербайджана Александры Никушиной

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна 25 февраля состоится показ моноспектакля народной артистки Александры Никушиной "Моя война!", сообщает Trend Life. Показ приурочен к 30-летию Ходжалинского геноцида.

Моноспектакль посвящен Великой Победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

Трогательные, искренние стихи Никушиной проникают в самые потаенные глубины души. Они повествуют о коварном враге, который оккупировал земли Азербайджана, о тоске азербайджанского народа по Карабаху, 30-летней скорби вынужденных переселенцев по родному краю, и, конечно, о справедливости, которая восторжествовала. Этот спектакль о Великой Победе Азербайджана, о славных сынах Отчизны - мужественных, доблестных героях, шехидах, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана.

Режиссер-постановщик - народный артист Александр Шаровский, музыкальное оформление - заслуженный работник культуры Владимир Неверов, художник по костюмам - заслуженный работник культуры Ольга Аббасова, автор декорации - заслуженный работник культуры Александр Фёдоров.

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(Автор: Джани Бабаева)