Вечера мугама с известными ханенде (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку прошел первый концерт проекта Mugam axşamları ("Вечера мугама") в рамках музыкального сезона 2022/2023, сообщили Trend Life в центре.

Руководителем проекта, который вызывает огромный интерес у поклонников мугама, является директор Международного центра мугама, народный артист Мурад Гусейнов.

На вечере выступили солисты центра: ханенде Миралам Мираламов и Нисбет Садраева, в исполнении которых прозвучали мугамы "Раст" и "Семаи-шамс".

Ханенде выступили в сопровождении музыкантов – заслуженной артистки Тараны Алиевой (ганун), Ровшана Гурбанова (тар), Джейхуна Мурадова (кяманча), Рафаэля Аскерова (балабан), Амиля Мустафаева (нагара) и Васифа Юсибли (уд).

На протяжении всего музыкального сезона на сцене Международного центра мугама прозвучат мугамы "Шур", "Забул-Сегях", "Чахаргях", "Баяты-Шираз", "Хумаюн", "Шуштар", "Шахназ", "Орта Махур", "Аразбари", "Османлы", "Хейдари", "Баяты Гаджар", "Махур Хинди", "Карабах шикестеси", "Харидж Сегях", "Эйраты", "Сегях Мирзагусейн", "Кесме шикесте", "Байаты-Кюрд", "Овшары", "Дешти", "Гатар", "Рахаб", "Ширван Шикестеси".

Напомним, что Международный центр мугама реализует ряд проектов, направленных на пропаганду азербайджанской национальной музыки, одним из которых является Muğam axşamları.

Новшеством проекта в текущем году является то, что в рамках сотрудничества Международного центра мугама и İctimai Radio 90 FM концерты Muğam axşamları будут транслироваться для радиослушателей. Кроме того, каждый концерт проекта записывается и показывается в эфире телеканала Mədəniyyət.

Отметим, что проект реализуется с 2017 года и большая роль в его освещении на международном пространстве принадлежит журналу "Баку".

В рамках данного проекта в исполнении известных ханенде звучат мугамы, народные песни и теснифы.

Следующий концерт в рамках проекта запланирован на 17 марта.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.Az.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)