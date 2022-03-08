Памяти Джанали Акберова…

БАКУ /Trend Life/ - В Баку, в Международном центре мугама, 9 марта пройдет вечер памяти известного исполнителя мугама и народных песен, кавалера орденов "Шохрат" и "Шараф", народного артиста Азербайджана Джанали Акберова (1940-2021), сообщает Trend Life.

Мероприятие состоится при совместной организации Международного центра мугама и Азербайджанского государственного университета культуры и искусств.

Джанали Акберов родился 10 марта 1940 года в селе Тукавиле Лянкяранского района в семье известного ханенде Ханали. Отец часто брал Джанали на свадьбы, и тот заслушивался мугамами "Чахаргях", "Шур", "Сегях", которые исполнял отец вместе с Исмаилом Талышинским (кяманча) и Надиром Мансуровым (тар). Иногда Джанали украдкой пел, подражая отцу. Как-то на свадебное торжество в соседнее село был приглашен Хан Шушинский. 12-летний Джанали отправился туда в надежде увидеть и услышать знаменитого ханенде. Жители окрестных сел окружили палатку. Все с упоением слушали песню "Ай гешенг Джейран". В разгар свадьбы кто-то из сельчан попросил мастера разрешить Джанали исполнить песню. Голос парнишки привел в восторг Хана Шушинского. Он положил руку на его голову и произнес пророческие слова: "Из этого мальчика выйдет толк!". С того дня юноша решил стать ханенде и стал внимательно изучать творчество Джаббара Гаръягдыоглу, Сеида и Хана Шушинских, Бюльбюля, осваивал все тонкости древнего искусства мугама.

Он окончил класс мугама Бакинского музыкального училища имени Асафа Зейналлы, обучался мугаму у таких легендарных ханенде, как Хан Шушинский и Сеид Шушинский. С 1965 года Джанали Акберов - солист Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева (ныне – Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева), с 1975 года - солист Театра оперы и балета (ныне - Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета). Был лауреатом многих конкурсов и фестивалей, выступал с гастролями во многих странах мира, пропагандируя национальное искусство.

В репертуар ханенде входили многочисленные народные песни, тэснифы, дэстгяхы и зэрб-мугамы. Исполняемые им "Карабах шикестеси", "Аразбары", "Мансурия", "Хейраты", "Раст", "Мирза Гусейн сегяхы" заслужили самую высокую оценку музыковедов и любителей классической музыки. Он прекрасно исполнял и азербайджанские народные песни.

Джанали Акберов создал неповторимые образы Меджнуна и Ибн Салама ("Лейли и Меджнун"), Шаха Исмаила ("Шах Исмаил"), Керема ("Асли и Керем"), Джамала ("Скала невесты"), Ашуга Гариба ("Ашуг Гариб"), Азанчи ("Севиль") и других в мугамных операх. В этих спектаклях проявился и актерский талант Джанали, сумевшего раскрыть сложные и многоплановые образы своих героев.

В качестве преподавателя и заведующего кафедрой "Мугамное искусство" Азербайджанского государственного университета культуры и искусства воспитал плеяду талантливых исполнителей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)