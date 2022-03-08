В бакинской филармонии отметят Новруз
БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева 14 марта состоится концерт, посвященный празднику Новруз, сообщает Trend Life. Начало - в 19:00.
В программе праздничного вечера выступит Азербайджанский государственный ансамбль песни и танца имени Фикрета Амирова. Художественным руководителем и главным дирижером ансамбля является народный артист Азербайджана Агаверди Пашаев.
На вечере своими выступлениями публику порадуют заслуженная артистка Алмаз Оруджева, лауреаты республиканских и международных конкурсов Талех Яхъяев и Равана Гурбанова.
На концерте прозвучат азербайджанские народные песни и авторские композиции.
Информационная поддержка концерта – Trend.az, Day.az, Milli.az.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)