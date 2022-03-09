Музыка среди книг – подарок от юных талантов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском книжном центре состоялся музыкальный вечер, посвященный Международному женскому дню - 8 Марта, сообщает Trend Life.

Мероприятие было организовано совместно с участниками проекта Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева Gənclərə dəstək ("Поддержка молодежи").

На концерте выступили юные дарования – пианисты Инджи Гасанли и Нурджан Джафарова, Сара Мустафазаде и Севиндж Агаева, скрипач Тогрул Абдуллаев, исполнительница на флейте Рахиля Назарова, вокалистка Нурлана Абдуллзаде, исполнительница на альте Хумай Гаджизаде.

Юные музыканты представили интересную программу, в ходе которой прозвучали сочинения Астора Пьяццоллы, Никколо Паганини, Скотта Джоплина, Иоганнеса Брамса, Тофига Гулиева и Васифа Адыгезалова.

Концертная программа стала прекрасным музыкальным подарком для всех присутствующих на мероприятии.

Выступившая в заключение вечера директор Бакинского книжного центра Гюнель Рзаева выразила признательность директору филармонии, народному артисту Азербайджана Мураду Адыгезалзаде и коллективу учреждения за реализацию столь важного и нужного проекта, как Gənclərə dəstək.

Гюнель Рзаева подчеркнула, что в Бакинском книжном центре не впервые проводятся мероприятия в рамках проекта, и каждый раз они вызывают большой интерес у общественности. Она выразила уверенность в том, что совместное сотрудничество продолжится и в будущем.

Было отмечено, что благодаря проекту Gənclərə dəstək мы еще раз становимся свидетелями того, насколько талантлива азербайджанская молодежь.

Напомним, что автор идеи проекта Gənclərə dəstək – директор филармонии, народный артист Азербайджана Мурад Адыгезалзаде, координатор – музыковед Айла Керимова-Закария. Проект реализуется с 15 ноября 2016 года при поддержке министерства культуры Азербайджана. Главная цель - выявление и поддержка молодых талантов в стране, сохранение и развитие традиций мировой и отечественной музыкальной культуры, реализация программ, направленных на решение задач музыкального просветительства, формирование правового сознания среди отечественных музыкантов. Программы проекта, которые традиционно проходят несколько раз в месяц в различных концертных залах и вузах страны, охватывают сферы классического искусства, хоровой музыки, мугама, джаза и эстрады.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)