Играй, волшебный тар! Юбилей выдающегося музыканта Рамиза Гулиева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама состоялся торжественный вечер, посвященный 75-летнему юбилею и 55-летию научно-педагогической деятельности выдающегося исполнителя на таре, народного артиста, лауреата Государственной премии, кавалера орденов "Шохрат" и "Шараф", профессора Рамиза Гулиева, сообщает Trend Life.

На мероприятии народный артист СССР и Азербайджана, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Фархад Бадалбейли рассказал о большом вкладе, который внес Рамиз Гулиев в наше музыкальное искусство. Фархад Бадалбейли отметил, что течение многих лет он вместе с юбиляром гастролировал по зарубежным странам.

Председатель Комитета по науки и образованию Милли Меджлиса, профессор Бахтияр Алиев рассказал о плодотворной научной деятельности исполнителя на таре.

На мероприятии также выступили академик, депутат Зия Самедзаде, заслуженный деятель искусств Азербайджана, профессор Зумруд Дадашзаде, народный артист Мансум Ибрагимов, эксперт Комитета по культуре Милли Меджлиса Акпер Гошалы, сербский музыковед Душан Михалек.

Выступившие рассказали об особенностях творчества Рамиза Гулиева, его плодотворной гастрольной и научно-педагогической деятельности, вспомнили интересные случаи из жизни и отметили его заслуги в развитии азербайджанского музыкального искусства.

На мероприятии выступил сын исполнителя на таре, главный дирижер Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженный артист Эйюб Гулиев, который выразил признательность организаторам мероприятия за внимание к творческой деятельности Рамиза Гулиева.

Была предоставлена информация о новых книгах Рамиза Гулиева – "Воспоминания" и двух новых учебниках для исполнителей на таре и фортепиано, изданных к 100-летию Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли.

Далее вниманию гостей мероприятия был представлен документальный фильм, посвященный творческой деятельности Рамиза Гулиева, который с большим интересом был встречен собравшейся публикой.

После просмотра документальной киноленты выступил сам юбиляр, который поблагодарил организаторов мероприятия. Народный артист добавил, что предыдущие юбилеи отмечал тоскуя по родному Агдаму, а сегодня в его жизни двойной праздник – родной город освобожден от армянской оккупации. Рамиз Гулиев особо подчеркнул, что освобождение от армянской оккупации Карабаха – это событие, за которое мы безмерно благодарны Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Азербайджана, Президенту Ильхаму Алиеву и доблестной азербайджанской армии.

Рамиз Гулиев родился 30 апреля 1947 года в Агдаме. В 1964-1969 годах получил образование в Государственной консерватории (ныне – Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли) по специальности тар и на дирижерском факультете. Преподавал в музыкальных школах Баку, в 1974 - 1992 годах – преподаватель кафедры народных инструментов, доцент и профессор Государственной консерватории, с 1992 по 2002 год – заведующий кафедрой. С большим успехом выступал с концертами во многих странах мира и покорил исполнением на своем волшебном таре сердца многих любителей музыки. Является автором 10 различных сборников, включенных в "Антологию исполнения тара".