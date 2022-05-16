Обсуждены перспективы сотрудничества Азербайджана и Ирана в области книжного дела и литературы

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджан представлен на 33-й Тегеранской международной книжной выставке (Иран), сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры.

В рамках мероприятия состоялась встреча руководителя азербайджанской делегации, заведующего отделом книжной индустрии министерства культуры Акифа Марифли и вице-президента Тегеранской международной книжной выставки, директора Иранского дома книги и литературы Али Рамезани.

На встрече обсуждались перспективы сотрудничества двух стран в области книжного дела и литературы. Также были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере книжной индустрии, расширения контактов в области литературы, перевода произведений азербайджанских и иранских авторов и другие.

Тегеранская международная книжная выставка продлится до 21 мая.