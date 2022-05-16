Всемирно известный американский музыкант обучает азербайджанскую молодежь (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Большом зале Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли в рамках проекта министерства культуры Азербайджана "Встречи с Дмитрием Ситковецким" состоялся мастер-класс выдающегося музыканта современности, американского скрипача и дирижёра Дмитрия Ситковецкого, сообщает Trend Life.

В рамках мастер-класса в исполнении народного артиста СССР, ректора БМА, профессора Фархада Бадалбейли (фортепиано), а также студентов БМА Ляман Асадовой (скрипка) и Орхана Гусейнова (виолончель) прозвучало Трио No.2, C-Dur Иоганна Брамса.

Дмитрий Ситковецкий родился 27 сентября 1954 года в Баку в семье известных музыкантов - скрипача Юлиана Ситковецкого и пианистки Беллы Давидович. Ещё школьником стал в 1966 году победителем первого юношеского конкурса "Концертино Прага". С 1972 года учился в Московской консерватории. В 22 года эмигрировал в США. Окончил Джульярдскую школу в Нью-Йорке. В 1979 году выиграл конкурс скрипачей имени Крейслера в Вене. В его репертуаре все сольные скрипичные сонаты и партиты Баха, все скрипичные сонаты Брамса, концерты Моцарта, Прокофьева, Шостаковича, произведения современных композиторов. С середины 1990-х годов также выступает как дирижёр, в 1996-2001 годах был главным дирижёром Национального оркестра Северной Ирландии. Им основан сессионный оркестр "Новые европейские струнные". В 2002–2005 годах Ситковецкий - главный приглашённый дирижёр Государственного академического симфонического оркестра России имени Светланова. В 2014 году вел авторскую программу "В гостях с Дмитрием Ситковецким" на российском телеканале "Культура". Много концертировал в Европе, жил в Германии и Великобритании, возглавлял музыкальные фестивали в Финляндии, Швеции и США. Живёт в Лондоне.