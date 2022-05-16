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Всемирно известный американский музыкант обучает азербайджанскую молодежь (ФОТО)

Культура Материалы 16 мая 2022 18:22
Всемирно известный американский музыкант обучает азербайджанскую молодежь (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Большом зале Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли в рамках проекта министерства культуры Азербайджана "Встречи с Дмитрием Ситковецким" состоялся мастер-класс выдающегося музыканта современности, американского скрипача и дирижёра Дмитрия Ситковецкого, сообщает Trend Life.

В рамках мастер-класса в исполнении народного артиста СССР, ректора БМА, профессора Фархада Бадалбейли (фортепиано), а также студентов БМА Ляман Асадовой (скрипка) и Орхана Гусейнова (виолончель) прозвучало Трио No.2, C-Dur Иоганна Брамса.

Дмитрий Ситковецкий родился 27 сентября 1954 года в Баку в семье известных музыкантов - скрипача Юлиана Ситковецкого и пианистки Беллы Давидович. Ещё школьником стал в 1966 году победителем первого юношеского конкурса "Концертино Прага". С 1972 года учился в Московской консерватории. В 22 года эмигрировал в США. Окончил Джульярдскую школу в Нью-Йорке. В 1979 году выиграл конкурс скрипачей имени Крейслера в Вене. В его репертуаре все сольные скрипичные сонаты и партиты Баха, все скрипичные сонаты Брамса, концерты Моцарта, Прокофьева, Шостаковича, произведения современных композиторов. С середины 1990-х годов также выступает как дирижёр, в 1996-2001 годах был главным дирижёром Национального оркестра Северной Ирландии. Им основан сессионный оркестр "Новые европейские струнные". В 2002–2005 годах Ситковецкий - главный приглашённый дирижёр Государственного академического симфонического оркестра России имени Светланова. В 2014 году вел авторскую программу "В гостях с Дмитрием Ситковецким" на российском телеканале "Культура". Много концертировал в Европе, жил в Германии и Великобритании, возглавлял музыкальные фестивали в Финляндии, Швеции и США. Живёт в Лондоне.

Всемирно известный американский музыкант обучает азербайджанскую молодежь (ФОТО)
Всемирно известный американский музыкант обучает азербайджанскую молодежь (ФОТО)
Всемирно известный американский музыкант обучает азербайджанскую молодежь (ФОТО)
Всемирно известный американский музыкант обучает азербайджанскую молодежь (ФОТО)
Всемирно известный американский музыкант обучает азербайджанскую молодежь (ФОТО)
Всемирно известный американский музыкант обучает азербайджанскую молодежь (ФОТО)
Всемирно известный американский музыкант обучает азербайджанскую молодежь (ФОТО)
Всемирно известный американский музыкант обучает азербайджанскую молодежь (ФОТО)
Всемирно известный американский музыкант обучает азербайджанскую молодежь (ФОТО)
Всемирно известный американский музыкант обучает азербайджанскую молодежь (ФОТО)
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