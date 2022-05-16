Три клоуна, три жизни, три судьбы… - азербайджанские актеры в Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного театра YUĞ примет участие в XIV Международном театральном фестивале "Bin nefes, bir ses" в турецком городе Конья, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

На фестивале азербайджанский театр представит постановку "Kloun Z" по пьесе "Требуется старый клоун" румынского писателя Матея Вишнека, проживающего во Франции. Режиссер-постановщик спектакля - Микаил Микаилов, художник-постановщик – Умай Гасанова.

В отличие от пьесы, главными героями спектакля стали не мужчины, а женщины. Клоунов сыграют Натаван Гейбани (Желтый), Зумрюд Гасымова (Красный) и Тарана Оджагвердиева (Зеленый).

"Bin nefes, bir ses" – один из престижных театральных фестивалей в Турции. В текущем году фестиваль пройдет 20-30 мая. Коллектив театра YUĞ представит спектакль 23 мая на сцене Государственного театра Коньи.

О спектакле: старых клоунов обычно увольняют за невостребованностью - каждому времени свои шутки. Три клоуна, три жизни, три судьбы. И одна мечта - возвращение в цирк, представления, манящий свет прожекторов, незабываемый запах арены и зрительские овации. Всё, что заставляло их жить. Но... К сожалению, реальность такова, что двери больших залов и сцен для актеров, в недавнем прошлом приносивших настоящую славу театру, закрыты так же, как закрыты двери цирка для тех несчастных, никому не нужных клоунов.

И вот объявление в газете - "Требуется старый клоун". Клоуны, пришедшие в поисках работы, оказываются старыми знакомыми. Они даже когда-то вместе работали, поэтому превосходно знают друг друга. Но обстоятельства таковы, что о прежней дружбе необходимо забыть. Нынче каждый за себя: человек человеку — волк. В цирке вакантно только одно место, поэтому бывшие приятели, каждый со своей стороны, стараются остаться в приемной в одиночестве. В ход идет все: просьбы, хитрые уловки, угрозы, оскорбления… Но никто из дирекции на просмотр так и не пришел. Скорее всего, в объявление в газете просто закралась опечатка...