Названы музеи Баку, где пройдет День открытых дверей

БАКУ /Trend Life/ - Министерство культуры Азербайджана представило перечень музеев Баку, где пройдет День открытых дверей, посвященный Международному дню музеев, сообщает Trend Life.

День открытых дверей пройдет 18 мая в следующих музеях - Азербайджанский национальный музей искусств, Азербайджанский национальный музей ковра, Азербайджанский государственный театральный музей имени Джафара Джаббарлы, Азербайджанский государственный музей музыкальной культуры (а также его филиалы – Мемориальный музей Ниязи, Мемориальный музей Вагифа Мустафазаде, Отделение народных инструментов, Дом-музей Гара Гараева), Азербайджанский музей независимости, Дом-музей Узеира Гаджибейли, Дом-музей Самеда Вургуна, Мемориальный музей Бюльбюля, Мемориальный музей Мамеда Саида Ордубади, Дом-музей Джалила Мамедгулузаде, Квартира-музей Азима Азимзаде, Мемориальный музей Наримана Нариманова, Квартира-музей Абдуллы Шаига, Дом-музей Леопольда и Мстислава Ростроповичей, Дом-музей Саттара Бахлулзаде, Мемориальный музей Юсифа Мамедалиева.

Ежегодно 18 мая музейные работники разных стран отмечают свой профессиональный праздник - Международный день музеев (International Museum Day). Этот день появился в календаре в 1977 году, когда на очередном заседании Международного совета музеев (International Council of Museums, ICOM) было принято об учреждении этого праздника. Сегодня в ICOM входят 40 тысяч участников из более чем 140 стран мира.

В сам же праздник многие музеи в разных странах мира открывают свои двери для всех желающих совершенно бесплатно, готовят новые экспозиции, тематические лекции, экскурсии, научные чтения. На сегодня более 20 000 музеев во всем мире отмечают этот праздник.

Нередко к этому важному культурному событию приурочено и проведение тематических фестивалей, самый знаменитый из которых – "Ночь музеев", ставший в последние годы очень популярным.

Каждый год, начиная с 1992 года, праздник посвящен определенным темам в сфере музейной деятельности, например, таким как незаконный вывоз музейных ценностей, роль музеев в повышении культуры общества и многие другие. В этом году тема – "Сила музеев".