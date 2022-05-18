Театральный подарок к Международному дню музеев - актеры Бакинского муниципального театра показали спектакль о жизни Хуршидбану Натаван (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном театральном музее имени Джафара Джаббарлы прошло мероприятие, посвященное Международному дню музеев, отмечаемому 18 мая, сообщает Trend Life.

На мероприятии актеры Бакинского муниципального театра представили литературно-художественную композицию "Xan qızı". Спектакль посвящен "Году города Шуша" и 190-летию известной азербайджанской поэтессы, дочери последнего карабахского хана Мехтигули-хана - Хуршидбану Натаван.

Выступая на открытии мероприятия, директор Государственного театрального музея имени Джафара Джаббарлы, заслуженный работник культуры Севиндж Микаилова подчеркнула, что музеи во всем мире представляют различные мероприятия, программы, приуроченные к Международному дню музеев.

"В нынешнем году Международный день музеев проходит под девизом "Сила музеев". И этот девиз демонстрирует силу влияния музеев на общественные, культурные процессы", - сказала она.

Микаилова добавила, что в рамках мероприятия посетители музея могут ознакомиться с экспозицией эскизов театральных костюмов и декораций спектаклей, поставленных в разные годы на сцене азербайджанских театров, и посвященных теме Карабаха.

Далее актеры Бакинского муниципального театра представили вниманию аудитории композицию "Xan qızı".

Режиссером-постановщиком литературно-художественной композиции "Xan qızı" является народный артист Азербайджана Марахим Фарзалибеков. Она поставлена по мотивам пьесы "Хуршидбану Натаван" народного писателя, драматурга Ильяса Эфендиева.

Постановка, представленная Бакинским муниципальным театром, рассказывает о творчестве и жизни Хуршидбану Натаван, о том, какие встречи и события повлияли на ее судьбу. Имя поэтессы, ее жизнь, деятельность неразрывно связаны с городом Шуша. И в композиции эта связь проходить красной нитью. Натаван говорит о городе Шуша с огромной любовью, трепетом, она воспевает красоту и величие природы родного края.

Актеры, занятые в постановке, прекрасно передали характеры своих героев, воплотив все задумки режиссера. Зрители были в восторге не только от игры актеров, они также не могли оторвать взгляд от невероятно красивых костюмов актеров.

Постановка была принята с большим интересом, актеры получили от зрителей самые искренние и щедрые аплодисменты.

(Фото: Заур Мустафаев)