Азербайджанская детская филармония отметит 30-летие праздничным концертом

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская государственная детская филармония отметит 30-летие праздничным концертом, который состоится 25 мая в 17.00, сообщает Trend Life.

В концертной программе выступят – детский хор "Şəms", ансамбль народных инструментов "Sədəf", музыкальный театр, танцевальные коллективы в различных возрастных категориях, юные солисты и музыканты. Будут представлены азербайджанские песни и танцы, а также композиции народов мира.

Гостям также будет представлена художественная экспозиция работ юных талантов кружка "Bacarıqlı əllər" (Умелые руки).

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

Азербайджанская государственная детская филармония была основана 2 сентября 1991 года и функционирует при поддержке министерства культуры. В ней действуют различные творческие кружки для участников от 4 до 18 лет. В мае 2019 года состоялось открытие филармонии после капитального ремонта и реконструкции. По нескольким направлениям здесь обучается более 500 человек. Здесь преподаются танцевальное, изобразительное и другие виды искусств, уделяется большое внимание художественно-эстетическому развитию детей, выявлению их талантов и т.д. Действуют ансамбль фольклорной песни и танца, ансамбль народных инструментов, хоровой коллектив, детский театр, камерный ансамбль, ансамбль духовых инструментов, кружок рисования, юношеский симфонический оркестр и народно-инструментальный ансамбль.