В Баку рассказали о роли тюркской музыки в современном мире (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках серии торжественных мероприятий, посвященных 1100-летию принятия народами Волжской Булгарии ислама, Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли (БМА) совместно с Казанской государственной консерваторией (КГК) имени Н.К.Жиганова (КГК) организовали "круглый стол" на тему "Тюркская музыка в современном мире", сообщили Trend Life в БМА.

"Круглый стол" прошел в онлайн-формате.

На мероприятии ректор Казанской государственной консерватории имени Н.К.Жиганова, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, доктор искусствоведения, профессор Вадим Дулат-Алеев и ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народный артист СССР и Азербайджана, профессор Фархад Бадалбейли рассказали о значении музыки тюркских народов в современном мире, а также выразили удовлетворение совместным сотрудничеством.

На заседании с докладами выступили - доктор искусствоведения, профессор, заведующий кафедрой "Теория музыки" КГК, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан и Марий Эл Александр Маклыгин, заведующая кафедрой "Музыкальный театр" КГК, профессор, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Альфия Заппарова, член-корреспондент Национальной академии наук Азербайджана, доктор искусствоведения, профессор кафедры "Традиционная музыка и музыкальные технологии" БМА Рена Мамедова, профессор, заведующая кафедрой "Теория музыки" БМА, заслуженный учитель Азербайджана Кёнуль Насирова, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, заведующий кафедрой "Композиция" КГК Эльмир Низамов, заслуженный деятель искусств Азербайджана, заведующий кафедрой "Композиция" БМА, профессор Айдын Азимов, заслуженный деятель искусств Азербайджана, профессор Зумруд Дадашзаде, заслуженный деятель искусств Азербайджана, профессор Камила Дадашзаде, заслуженный деятель искусств Азербайджана, заведующий кафедрой "Традиционная музыка и музыкальные технологии" БМА, профессор Тариэль Мамедов, проректор по научной работе КГК, кандидат искусствоведения, доцент, заслуженный работник культуры Республики Татарстан Дилия Хайрутдинова, кандидат искусствоведения, доцент, заведующая кафедрой "Татарская музыка и этномузыкология" КГК Лилия Сарварова.

После выступлений ученых состоялась интересная дискуссия с участием заслуженного учителя Азербайджана, профессора Ульвии Имановой, декана историко-теоретического факультета БМА, заслуженного учителя, профессора Гюльзар Махмудовой, ученого секретаря БМА, заслуженного учителя, профессора Лейлы Мамедовой.

Заседание "круглого стола" завершилось принятием решения о дальнейшем сотрудничестве между двумя учебными заведениями.