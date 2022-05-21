В Париже прошел концерт, посвященный "Году города Шуша" (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском культурном центре в Париже прошел концерт, посвященный "Году города Шуша" в Азербайджане, организованный посольством страны во Франции и постпредством при ЮНЕСКО, сообщили Trend Life в Association Dialogue France-Azerbaïdjan (Ассоциация диалога Франция – Азербайджан, ADFA).

В мероприятии приняли участие представители культуры и науки, дипломатических миссий, творческой интеллигенции и молодежи, азербайджанской диаспоры.

Выступивший на вечере посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев рассказал о славной Победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Ильхамом Алиевым и доблестной армией в единстве с народом, в результате чего была восстановлена территориальная целостность страны и в освобождённом от армянской оккупации Карабахе идет активный процесс восстановления и строительства. В Шуше проведены значимые культурные мероприятия, среди которых традиционные международный фестиваль "Харыбюльбюль" и Дни поэзии Вагифа, первый международный кулинарный фестиваль и т.д. Глава дипмиссии рассказал о древнем искусстве мугама, внесенном в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и легендарных карабахских ханенде, композиторах, литераторах и вокалистах. Было подчеркнута большая роль Карабаха, города Шуша в развитии национальной культуры и искусства Азербайджана.

В концертной программе коллектив "Карабах" под управлением народного артиста, ханенде Мансума Ибрагимова представил композиции мугама и народные песни - “Rast”, “Bayatı Şiraz”, “Segah”, "Azərbaycan gözəli”, “Şuşanın dağları”, “Qarabağ”, “Yaşa mənim xalqım!”. Выступили народный артист Эльчин Гашимов (тар), заслуженные артисты Эльнур Ахмедов (кяманча) и Кямран Керимов (нагара), лауреат конкурсов мугама Гюльзара Фараджова. Участница "Детского Евровидения" Сона Азизова исполнила композицию “Şuşam mənim”. Выступления артистов сопровождались бурными овациями гостей.