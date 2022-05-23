В Софии состоялась встреча азербайджанского дирижера с директором болгарского театра

БАКУ /Trend Life/ - В Софии состоялась встреча генерального директора Болгарского национального театра оперы и балета, известного режиссера Пламена Карталова с заслуженным артистом Азербайджана, главным дирижером и музыкальным руководителем Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, доцентом Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Эйюбом Гулиевым. Об этом Trend Life сообщил сам Гулиев.

Стороны на встрече обсудили предстоящую премьеру балета выдающегося азербайджанского композитора Фикрета Амирова "Тысяча и одна ночь". Спектакль приурочен к 100-летию со дня рождения композитора.

Пламен Карталов выразил заинтересованность в сотрудничестве с азербайджанскими деятелями искусств. Он поделился мнением о дальнейшем сотрудничестве с азербайджанским дирижером и участии Эйюба Гулиева в других постановках, которые пройдут на сцене Театра оперы и балета в Софии.

Эйюб Гулиев, в свою очередь, поблагодарил Пламена Карталова за созданные прекрасные условия для постановки балета азербайджанского композитора, проинформировал его о развитии театрального искусства в Азербайджане.

Отметим, что показы балета "Тысяча и одна ночь" в постановке нашего соотечественника всемирно известного хореографа, заслуженного деятеля искусств России, художественного руководителя балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра Эльдара Алиева пройдут с 27 мая по 1 июня.

Премьера состоится при организационной поддержке министерства культуры Азербайджана, азербайджанского посольства в Болгарии и Международного фонда тюркской культуры и наследия.

Ассистентом художника - постановщика спектакля является Наргиз Гулиева – талантливая азербайджанская художница, лауреат международных конкурсов.