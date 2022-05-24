При киностудии "Азербайджанфильм" создан экспертный совет

БАКУ /Trend Life/ - При киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы создан экспертный совет, сообщили Trend Life на киностудии.

Целями создания совета являются организация конкурсов на производство художественных, документальных, анимационных фильмов и других аудиовизуальных произведений и формирование сценарного портфолио.

Председателем экспертного совета, в который вошли пять специалистов, стал киновед, кинорежиссер, заслуженный деятель искусств Аяз Салаев.

В состав совета вошли актриса, народная артистка Азербайджана Мехрибан Зяки, заведующий кафедрой "Киноведение и экранная драматургия" Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, профессор, драматург, заслуженный деятель искусств Али Амирли, преподаватель кафедры "Киноведение и экранная драматургия", искусствовед, киноредактор Надир Бадалов, драматург и сценарист Исмаил Иман.

Ответственный секретарь экспертного совета – Лейла Везирзаде.

Срок полномочий членов совета истекает в конце нынешнего года.