В Баку открылась Республиканская выставка "Жемчужина Карабаха – Шуша" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном музее истории Азербайджана Национальной академии наук состоялось открытие II Республиканского конкурса - выставки живописи и изделий ручной работы "Жемчужина Карабаха – Шуша", сообщили Trend Life.

Мероприятие организованно в рамках "Года города Шуша".

В экспозицию выставки вошло более 100 изделий ручной работы и художественных произведений, отражающих красоту природы, историю и культуру Карабаха.

В конкурсе, старт которому был дан в марте, приняли участие таланты из разных регионов Азербайджана в возрасте от 5 до 65 лет.

Конкурс проводился в двух категориях (изобразительное и прикладное искусство) по трем номинациям.

В состав жюри вошли: генеральный директор Музея истории, академик Наиля Велиханлы, секретарь Союза художников, народный художник Агали Ибрагимов, заместитель директора Азербайджанского государственного театрального музея имени Джафара Джаббарлы, член Союза художников Назим Мамедов, заведующая Фондом изобразительного искусства Музея истории, доцент Нардана Юсифова и художник-реставратор, заслуженный деятель культуры Гюльшан Гаджиева. Члены жюри оценили работы, представленные на конкурс и определили победителей.

На открытии выставки были объявлены имена победителей, которым вручены памятные подарки и почетные грамоты.

Руководитель и куратор проекта - сотрудник музея Айнур Бабаева.