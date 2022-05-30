Дорога Победы – в Баку показали спектакль о 44-дневной Отечественной войне (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре состоялся премьерный показ спектакля Zəfər yolu ("Дорога Победы"), посвященного 44-дневной Отечественной войне, сообщили Trend Life в театре.

Автором и постановщиком спектакля, повествующего об исторической Победе Азербайджана, является художественный руководитель и директор театра, народный артист Азер Паша Нематов, художник-постановщик – заслуженный работник культуры Ильхам Эльханоглу, композитор – народный артист Сиявуш Керими, режиссер – Эмиль Аскеров, ассистент режиссера – Нармин Гасанова.

Роли в спектакле исполнили: народные артисты Нуреддин Мехдиханлы, Али Нур, заслуженные артисты Хиджран Насирова, Эльхан Гулиев, Матанат Атакишиева, Мирза Агабейли, Эльнар Гараев, Анар Гейбатов, Айшад Мамедов, Матлаб Абдуллаев, Эльшан Рустамов, Рашад Бахтияров, актеры Эльчин Эфенди, Хадиджа Новрузлу, Рада Насибова, Илаха Гасанова, Ильяс Ахмедов, Афят Мамедова, Айлин Гашимова, Эльсевер Рахимов, Джордж Гафаров, Турал Ибрагимов, Рамин Шихалиев, Эльнур Гадиров, Джумшуд Зейналов, Джавидан Новруз и Вюсал Мустафаев.

Постановка рассказывает о мужестве азербайджанской армии, освободившей исконные азербайджанские земли от армянской оккупации, о доблестных героях - шехидах, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана.

Спектакль был принят публикой с большим интересом, так как темы, затронутые в постановке, близки каждому в зрительном зале, каждому азербайджанцу в целом.