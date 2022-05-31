Азербайджан был представлен на встрече музеев тюркского мира (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В турецком городе Бурса прошла встреча представителей музеев тюркского мира на тему "Нематериальное культурное наследие в музеях тюркского мира", сообщили Trend Life в пресс-службе Азербайджанского национального музея ковра.

Отметим, что Бурса является культурной столицей тюркского мира 2022 года.

Директор Азербайджанского национального музея ковра, доктор философии по искусствоведению, заслуженный работник культуры Ширин Меликова приняла участие в данном мероприятии, ежегодно проводимом в разных странах с целью расширения связей, обмена информацией и опытом, сотрудничества между странами тюркского мира.

Ширин Меликова выступила с докладом о возрождении и популяризации Азербайджанским национальным музеем ковра искусства ковроткачества, являющегося культурным наследием тюркского мира. Она подчеркнула, что это масштабное мероприятие предоставило тюркским народам прекрасную возможность ознакомиться с историей, культурой, традициями друг друга, наладить новое сотрудничество и подписать соглашения о совместных проектах.

Также Ширин Меликова с большой гордостью и радостью отметила, что следующая встреча музейного объединения ТЮРКСОЙ пройдет в городе Шуша, культурной столице тюркского мира 2023 года.

На мероприятии выступили и другие специалисты и руководители музеев тюркского мира, которые подчеркнули важность встречи.