Источающая позитив и добрые эмоции. Бакинская интеллигенция отметила юбилей художницы из Германии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Музейном центре в Баку прошла встреча с известным художником из Германии, нашей соотечественницей Маргаритой Керимовой-Соколовой, сообщает Trend Life.

Это был своеобразный творческий вечер и встреча с друзьями, ведь художница более десяти лет не была на родине. К тому же, недавно Маргарита Керимова-Соколова отметила юбилей.

Источающая позитив и добрые эмоции, дарующая посредством своих картин свет любителям искусства, мастер, удостоенный множества престижных международных наград, среди которых премии Леонардо да Винчи и Караваджо - об этом говорили выступающие, вспоминая встречи с художницей, творческие проекты. Среди гостей было множество представителей бакинской интеллигенции – известные художники Ариф Гусейнов, Сирус Мирзазаде, Рафаил Алиев, Эльдар Гурбанов, Ирина Эльдарова, Сабина Шихлинская, Гусейн Хагвердиев, писатель Натиг Расулзаде, режиссеры Зия Шихлинский, Фирангиз Гурбанова, директор ASAN radio Эмин Мусеви, директор Музейного центра Лиана Везирова и другие. Специальным гостем вечера была известный молдавский правозащитник Аурелия Григориу.

Глава Международного фонда "Деде Горгуд" Эльдар Исмаилов вручил Маргарите Керимовой-Соколовой награду "Деде Горгуд" (учреждена Национальным фондом "Деде Горгуд" и журналом "Azərbaycan dünyası") за вклад в развитие и пропаганду национального искусства за рубежом.

Действительный член Всемирной художественной академии "Новая эра" Эльдар Гурбанов вручил художнице почетную ленту академика.

На мероприятии были также представлены картины из фонда Музейного центра.

Маргарита Керимова-Соколова родилась в Баку. Её прадедом был известный русский художник, живописец-жанрист и портретист, академик Императорской Академии художеств Иван Соколов.

"Рисовала с детства, как и все. Но на мои рисунки обратил внимание мой дед. Он был сыном мастера кисти и, несмотря на то, что выбрал профессию юриста, он был прекрасным художником-рисовальщиком. Когда я болела, он изображал юмористические картинки, чтобы развеселить меня, и они мне очень нравились. Я помню, как однажды он похвалил мой рисунок, отметив в нем линии. Про линии я не очень тогда поняла, но главным для меня стала его похвала. Возможно, она и стала исходной точкой", - вспоминает Маргарита Керимова-Соколова.

Маргарита Керимова-Соколова - выпускница художественно-графического факультете Кубанского университета и Академии художеств имени Репина. Член Союза художников Азербайджана и СССР (с 1969 года), Международной федерации художников при ЮНЕСКО, Международного художественного фонда Российской академии художеств, вице-президент Международного фонда эстетического развития, член Международной ассоциации художников, академик Всемирной художественной академии "Новая эра", лауреат международных проектов. С 1965 года принимала участие в выставках в городах СССР, в Алжире, Германии, США, Франции, на Кубе, в Австрии, Польше, Болгарии, Румынии, Эстонии и т.д. В 1994-1995 годах Керимова-Соколова жила и работала в США (Филадельфия, Нью-Йорк, Чикаго), а с 1995 года проживает в Кёльне (Германия). Выставки ее работ с большим успехом проходили во многих странах мира, в том числе и в Азербайджане. Картины художницы находятся в известных музеях мира и частных коллекциях.

"Творчество - это всегда личное высказывание, это взаимоотношение с жизнью. Оно бывает трагическим, протестным, исследовательским, влюбленным, восторженным, всевозможным…Когда я начинала свой путь познаний и открытий в искусстве, - это было в институте, а затем в Баку, рядом появлялись коллеги, они же друзья и единомышленники. Это были страстные дискуссии, обмен мнениями, споры и согласие. Нам это было необходимо. После ожесточенной битвы с самим собой перед картиной, в тишине мастерской, иногда победившие, чаще проигравшие, мы находили друг друга, чтобы поделиться, задать вопросы, которых было множество. Мы формировали друг друга. Это была мощная среда талантливых людей, многих из которых я навсегда считаю своими учителями. Мне по жизни очень везло в этом смысле. Это были и есть выдающиеся люди, которые прошли и проходят через всю мою жизнь", - сказала мастер кисти.

Фото - Вугар Иманов