В Париже пройдет выставка работ учеников Нигяр Нариманбековой

БАКУ /Trend Life/ - С первого по 12 сентября текущего года в Париже, в одной из известных галерей столицы Франции - International Art Gallery, состоится выставка работ юных азербайджанских художников, учеников студии изобразительного искусства известной художницы, обладательницы престижной награды TOILE D'OR (Золотое полотно) Нигяр Нариманбековой. Об этом сообщила Trend Life сама Нигяр Нариманбекова.

"В экспозицию войдут работы девяти учеников моей творческой студии, всего будет представлено 45 картин, выполненных в технике гуаши, пастели и акрила на холстах и на бумаге. Тема выставки "Каникулы мечты". Нас ожидает потрясающий праздник искусства, парижане познакомятся и увидят прекрасные работы одаренных детей из Азербайджана, произведения с потрясающими пейзажами Баку, красочными натюрмортами и портретами, а также изысканными уголками нашей планеты. Считаю, что выставка даст мотивацию юным дарованиям и откроет для них новые творческие возможности", - отметила Нигяр Нариманбекова.

По словам Нариманбековой с талантливыми детьми, чьи работы войдут в экспозицию, она занимается уже долгое время.

"Мы уже открыли две крупные экспозиции в Баку, а также работы юных дарований вместе со взрослыми художниками были представлены на выставке, посвященной славной Победе в 44-дневной Отечественной войне. Работы юных авторов экспонировались в выставочном зале имени Ваджии Самедовой Союза художников Азербайджана в Баку. А председатель Союза художников Азербайджана Фархад Халилов дал высокую оценку их творчеству. И вот теперь новая ступень в их творческих достижениях - выставка в столице Франции, в самом сердце Парижа", - добавила она.

На выставке в Париже свои работы представят Амина Гулиева, Медина Аббасли, Фарах Гаджизаде, Али Ашимли, Джавад Ашимли, Марьям Гараева, Таир Гараев, Медина Гараева, Афруз Рагимова.