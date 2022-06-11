"Культурная перезагрузка" с заслуженным артистом Азербайджана и России

БАКУ /Trend Life/ - Очередным гостем проекта "Mədəni Yenilənmə" (Культурная перезагрузка) станет актер театра и кино, заслуженный артист Азербайджана и России Тимур Бадалбейли, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Проект "Mədəni Yenilənmə" проводится Пространством Современного Искусства YARAT совместно с министерством культуры Азербайджана.

Тимур Бадалбейли - выпускник Московского Высшего театрального училища имени Б.Щукина (курс Ю. П. Любимова). После окончания училища вошёл в труппу Театра на Таганке, где стал ведущим актёром. За роль в фильме "Прощай, южный город" Бадалбейли удостоен приза Международного кинофестиваля "Восток-Запад" (2006 год), а также Международного кинофестиваля артхаусного кино в Батуми (2007 год).

В рамках проекта "Mədəni Yenilənmə" 16 июня пройдет открытая творческая встреча с Тимуром Бадалбейли. На встрече состоится также показ одного из выпусков документального цикла "Великие мистификации" и пройдет дискуссия.

17 июня состоятся мастер-класс для актеров и режиссеров на темы "Творческий метод реформатора мирового театра Юрия Любимова", "Условный тотальный театр и воспитание "синтетического" актера", а также дискуссия на тему авторского театра и перспектив театра постмодерна.

Мероприятия пройдут в Пространстве Современного Искусства YARAT.