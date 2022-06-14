Сабир Мамедов отмечен золотой статуэткой "За лучшую роль" международного кинофестиваля в Болгарии (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life / - Народный артист Азербайджана Сабир Мамедов отмечен золотой статуэткой "За лучшую роль в полнометражном художественном фильме" (Best Feature Actor, фильм "День казни") первого Международного фестиваля Golden FEMI Film Festival, который прошел в Софии (Болгария), сообщил Trend Life автор картины Джалаладдин Гасымов.

Всего на фестиваль было прислано более 500 заявок из 63 стран мира. Golden FEMI заявлен организаторами как инновационное событие, фокус которого направлен на выявление нешаблонных фильмов и визуальных произведений, отражающих взаимосвязи между искусством, наукой, архитектурой, дизайном, современными технологиями, экологической сферой и иными актуальными практиками жизни современного человека. Отдельное внимание организаторы фестиваля уделяют вопросам гендерного равенства и социальной справедливости, создания общественного диалога, обеспечения условий доступности и демократичности кинематографа и аудиовизуального искусства для разных общественных групп.

"К большому сожалению, мы не смогли принять участие в церемонии награждения из-за плотного графика работы. Выражаем организаторам искреннюю благодарность за высокую оценку нашей деятельности, награждение призом нашего любимого актера Сабира Мамедова", - отметил Джалаладдин Гасымов.

“Edam günü” (День казни, 1 час 37 минут) снят Джалладдином Гасымовым по собственному историко-детективному роману, и основан на реальных событиях. В произведении воплощен 18-летний опыт работы в полиции (милиции) режиссера картины, использованы воспоминания бывших заключенных и сотрудников Биловской тюрьмы советского периода. Психологический триллер повествует о событиях, которые происходят в последние годы СССР, показаны волнующие моменты из жизни осужденного в камере, раскрываются характерные образы героев в контексте происходящих противоречий. Фильм снят в 2016-2018 годах. Режиссер-постановщик, автор сценария и генеральный продюсер - Джалаладдин Гасымов, режиссер – Эльшан Гейдаров, оператор-постановщик - Мехти Ягубов. монтаж – Эльнур Тарвердиев. В ролях - Ровшан Керимдухт, Сабир Мамедов, Мамед Алиев, Назил Агаларов, Рамин Шихалиев, Солтан Гасымов, Хикмет Мамедов, Вугар Гурбанов и другие.