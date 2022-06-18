В Баку прошли творческий вечер и мастер-класс Тимура Бадалбейли (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Очередным гостем проекта "Mədəni Yenilənmə" (Культурная перезагрузка) стал актер театра и кино, заслуженный артист Азербайджана и России Тимур Бадалбейли, сообщает Trend Life.

Проект "Mədəni Yenilənmə" проводится Пространством Современного Искусства YARAT совместно с министерством культуры Азербайджана.

В течение двух дней в Центре Современного Искусства YARAT прошла творческая встреча с Тимуром Бадалбейли, состоялся показ одного из выпусков документального цикла "Великие мистификации", где он является ведущим, и состоялась дискуссия. Также был организован мастер-класс для актеров и режиссеров на темы "Творческий метод реформатора мирового театра Юрия Любимова", "Условный тотальный театр и воспитание "синтетического" актера", проведена дискуссия на тему авторского театра и перспектив театра постмодерна. Кроме того, Тимур Бадалбейли порадовал гостей своими музыкальными номерами.

"Я родился в мультикультурной семье в Москве, и меня с раннего детства возили в Азербайджан, где я познавал разные стороны его культуры. Она мне, безусловно, близка, и я воспринимаю ее как родную. Язык мне так и не удалось полностью освоить, но я с детства был захвачен азербайджанским колоритом, музыкой, кухней в конце концов… Не восхититься сегодняшним Баку нельзя – город преобразился, многих подкупает это сочетание Востока и Запада", - говорит актер.

Его отец - известный азербайджанский журналист, прозаик и поэт Ильхам Бадалбейли. В молодости Ильхам Бадалбейли участвовал в строительстве "АвтоВАЗа" в Тольятти, выпускник Московского литературного института имени А.М.Горького, является автором и переводчиком более ста книг, член московского отделения Союза писателей Азербайджана, заместитель председателя московского общества азербайджанской культуры "Оджаг".

Мать - Сусанна Зингерман - выпускница Института иностранных языков и слушательница Литературного института. Была замруководителя студии документального кинопоказа на российском канале "Культура", удостоена ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Дедушка Тимура по материнской линии - известный театральный деятель Борис Зингерман, лауреат премии Союза кинематографистов СССР, член Союза писателей СССР. Выходил на сцену одесских театров, а позже даже руководил одним из них. Кстати, по семейной легенде, прадед по материнской линии Салман Рахбарли (Зингер-Салман), работавший управляющим АО "Зингер и Ко", как-то пожалел подпольщика, прятавшегося на одной из его дач в Сальяне, и не выдал революционера полиции. Им оказался Иосиф Джугашвили (Сталин), и потомки Зингера-Салмана пережили сталинские времена, избежав репрессий.

Школьные годы Тимур провел в московской французской спецшколе. Каждое лето всей семьей Бадалбейли отправлялись в Баку, где у них было много родственников. После школы Тимур поступил в Щукинское театральное училище на курс Юрия Любимова, затем стал актером Театра на Таганке, где создал множество ярких образов, став ведущим актером труппы. Поставил как режиссёр ряд спектаклей. На протяжении почти тридцатилетней творческой деятельности запомнился своими ролями не только в театре, но и в фильмах и сериалах. Также снимался в азербайджано-российских лентах "Глазами призрака", "Не бойся, я с тобой. 1919", "И не было лучше брата", "Прощай, южный город". Удостоен призов в Азербайджане, России и на международных фестивалях. Возглавляет Благотворительный фонд развития театрального искусства Юрия Любимова.

Интересно, что счастье в личной жизни Тимур обрел с коллегой по профессии, уроженкой Азербайджана, из Сальянского района, Светланой Агаевой. Оказавшись в Москве, начинающая актриса обратилась за советом к единственному на тот момент артисту московских театров с азербайджанской фамилией. Вскоре знакомство переросло в дружбу, а дружба - в любовь. У семейной четы двое дочерей.