Шведское решение в Гяндже - "Устойчивая мода: будущее текстиля" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В центре Urban при Гянджинской государственной филармонии состоялось открытие выставочного проекта "Устойчивая мода: будущее текстиля", сообщает Trend Life.

Организаторы проекта – Исполнительная власть и Региональное управление культуры города Гянджа, при инициативе Национального музея искусств Азербайджана, в сотрудничестве с посольством Швеции в Азербайджане. Выставка подготовлена Шведским институтом совместно с исследователями и экспертами в области моды. Мероприятие приурочено к 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Швецией.

Выступившие начальник Региональное управление культуры города Гянджа Васиф Джаннатов, заместитель заведующего отделом общественно-политических и гуманитарных вопросов Аппарата главы Исполнительной власти города Гянджи Азер Ибрагимов, посол Швеции в Азербайджане Кристиан Камилл, куратор выставочного проекта Кёнуль Рафиева отметили важность реализации проекта, который поднимает основные проблемы индустрии моды, демонстрируя шведские решения и инициативы для будущего в концепции устойчивого развития. Экспозиция в третий раз представлена в Азербайджане.

Устойчивая мода (англ. Sustainable fashion) - явление, связанное с изменением принципа потребления. Оно предполагает "замедление темпов обращения стиля, переработку материалов, обращение к экологическому стандарту и этику потребления". Устойчивая мода подразумевает нарушение базового принципа системы, связанного с последовательным стремлением к новизне. Устойчивая мода связана с ограничением потребления и попыткой установления ответственного использования природных ресурсов.

Было отмечено, что индустрия моды - одна из самых загрязняющих отраслей в мире. Повторно используется или перерабатывается только 20 процентов из 62 млн. тонн одежды, используемой во всем мире ежегодно. Выставка показывает то, как производители со своей стороны, так и потребители могут минимизировать нежелательные экологические последствия индустрии моды, максимизируя ремонт, переделку, повторное использование и переработку изделий одежды и их компонентов.

На выставке также представлена фотосерия "Пейзажи и портреты" шведского фотографа Элизабет Толль, которая родилась и выросла в Стокгольме. В своей успешной международной карьере фотографа она сосредоточилась на моде, портрете и пейзаже. Некоторые из фотографий, сделанных во время посещений Баку, Габалы и Нахчывана, а также фотографии шведских лесов и ряд портретов продемонстрированы во время выставочного проекта в Гяндже.

Экспозиция представлена по 17 июля 2022 года. Вход бесплатный.

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