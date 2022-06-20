В Музее истории Азербайджана представлено отреставрированное надгробье основателя Карабахского ханства (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном музее истории Азербайджана Национальной академии наук представлено отреставрированное надгробье создателя и первого правителя Карабахского ханства, основателя города Шуша Панахали хана Джаваншира (1693-1763), сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие генеральный директор музея, академик Наиля Велиханлы, академики Иса Габиббейли, Говхар Бахшалиева, исполнительный директор музея, доктор философии по истории, доцент Фархад Джаббаров, ответственные сотрудники аппарата президиума академии наук, представители культуры и т.д.

В своем выступлении Наиля Велиханлы отметила, что в последние годы Национальный музей истории Азербайджана систематически собирал, исследовал и пропагандировал богатую коллекцию, связанную с историей и культурой Карабаха, в том числе и города Шуша.

Она добавила, что в экспозиционном зале также демонстрируется серия уникальных экспонатов, связанных с историей Карабаха и города Шуша – среди них серебряная монета XIV века с надписью о чеканке в Карабахе, два серебряных ключа от ворот Шушинской крепости, булава - символ власти Ибрагимхалил хана (1763 -1806 годы), редкие документы, фотографии, рисунки, музыкальные инструменты и т.д.

Академик Иса Габиббейли подчеркнул, что данная экспозиция имеет важное значение с социальной, политической и исторической точек зрения. Было отмечено, что мероприятия, проводимые в Музее истории Азербайджана, а также ценные экспонаты, хранящиеся здесь, позволяют посетителям сформировать полное представление о пути развития нашей истории и культуры.

Академик Говхар Бахшалиева отметила, что представленные на мероприятии экспонаты, связанные с историей Карабаха и города Шуша, станут важным источником для исследователей в изучении и пропаганде того периода.

По словам заведующего отделом научной экспозиции и организации выставок, доктора философии по истории, доцента, куратора выставки Сабухи Ахмедова, известно, что Панахали хан Джаваншир был похоронен на кладбище "Имарат" в Агдаме, где над его могилой была сооружена гробница.

"За время армянской оккупации Карабаха большая часть сооружений там была разрушена, в том числе памятники, связанные с выдающимися деятелями Азербайджана. Что касается надгробья Панахали хана Джаваншира, в 1974 году оно было привезено в Музей истории Азербайджана, однако в советские годы не демонстрировалось. Реставрационная лаборатория нашего музея, используя современные методы и средства, отреставрировало этот надгробный камень, который мы сегодня представили вниманию общественности", - сказал Ахмедов.

По его словам, в реставрационной лаборатории музея современными методами, без нанесения ущерба первоначальному виду надгробного камня были восстановлены его поврежденные участки.

Отметим, что на первом этаже постоянной экспозиции музея выделен зал, где для демонстрации изготовлена модель гробницы кладбища "Имарат" и установлено надгробие. Также в зале представлены перевод надписи на надгробье, информационные таблички об истории гробницы, картина художника Аждара Гафарова "Панахали хан Джаваншир".

Также Национальный музей истории Азербайджана готовит специальную выставку и каталог, посвященные городу Шуша. Открытие экспозиции и презентация каталога запланированы на ноябрь текущего года.