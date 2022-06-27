В Барде прошла конференция, посвященная видному ученому-музыковеду Фирудину Шушинскому (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Барде при содействии регионального Центра культуры и Центральной библиотеки города прошла конференция, посвященная видному музыковеду и исследователю, заслуженному деятелю искусств Азербайджана Фирудину Шушинскому (Фирудин Магомед оглу Гасанов, 1925-1997), сообщает Trend Life.

Мероприятие было посвящено "Году города Шуша".

Участники мероприятия посетили могилу Фирудина Шушинского в Аллее шехидов в Барде, почтили память шехидов Карабахской войны.

Мероприятие продолжилось на открытом воздухе, перед Центральной библиотекой Барды. Выступившие отметили, что с именем Фирудина Шушинского связана новая эра в исследовании истории музыки Азербайджана, рассказали о жизни и деятельности ученого-музыковеда.

Ученики музыкальных школ представили народные песни из репертуара легендарного ханенде Хана Шушинского, отрывки из оперетты великого Узеира Гаджибейли “Аршин мал алан”, были продекламированы отрывки из произведений видной поэтессы, дочери последнего карабахского хана Мехтигулу-хана - Хуршидбану Натаван, продемонстрированы видеоматериалы о древней Шуше. Сын Фирудина Шушинского Мамед Гасанов выразил признательность за организацию мероприятия, преподнес Центральной библиотеке Барды бесценные книги своего отца.



Фирудин Шушинский родился в Шуше. Его отец Мухаммед бек, из рода Мухаммеда Джафара, был одним из уважаемых людей Карабаха. Мать Саяра ханум происходила из рода Джаванширов, основателей и правителей Карабахского ханства. У них было двое детей – Фирудин и Тамара. Мухаммед бек дружил с писателем, филологом, переводчиком и государственным деятелем Фирудином Кочарли и поэтому своего сына назвал в его честь. Отметим тот факт, что в тот период, когда главарь армянских националистов-дашнаков Андроник пытался захватить Карабах, отец Саяры ханум Гасан бек безвозмездно передал оборонявшему регион Нуру Паше 1500 золотых монет на нужды обороны.

Итак, Фирудин Шушинский вырос и сформировался в родовитой, уважаемой семье, как истинный шушинец был увлечен музыкой, обучался по классу скрипки в музыкальной школе города Шуша, с отличием окончил среднюю школу. В Великую Отечественную войну был награжден боевыми орденами и медалями. После войны поступил на исторический факультет Азербайджанского государственного университета, принимал активное участие в научной жизни страны. В период учебы на втором курсе его доклад "Вагиф как государственный деятель" был удостоен первой премии Бакинской общегородской научной конференции работников вузов.

Фирудин Шушинский обладал феноменальной памятью и уже с первого курса начал собирать интересные материалы об истории и культуре Азербайджана, побывав даже в самых отдаленных уголках страны.

За пятидесятилетний период творческой и исследовательской деятельности создал множество ярких произведений, посвященных мастерам мугама, истории родного края. Его энциклопедическая книга "Народные музыканты Азербайджана", которая освещает почти 300-летний период истории, считается памятником истории азербайджанской музыки. А за книгу "Шуша", изданную еще в 1968 году в Баку на русском языке, где он описал достоверную, а не выдуманную армянами историю легендарной столицы Карабаха, ему пришлось отразить немало атак армянских националистов.

Выдающийся композитор Фикрет Амиров писал: "Не случайно Фирудина Шушинского называют первым исследователем нашей музыкальной культуры, потому что до него никто не осуществлял специальных исследований в этой области".