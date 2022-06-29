Минкультуры объявило конкурс на тему "История Карабаха"

БАКУ /Trend Life/ - Министерство культуры Азербайджана объявило о проведении конкурса коротких видеороликов Qarabağın tarixi ("История Карабаха"), сообщили Trend Life в ведомстве.

Его цель – пропаганда древней истории и богатой культуры Карабаха, поддержка творческой молодежи и стимулирование ее деятельности, привлечение к этому процессу новых творческих сил.

Принять участие в конкурсе могут граждане Азербайджана и лица, имеющие разрешение на постоянное проживание в Азербайджанской Республике.

Каждый участник может представить на конкурс только один видеоролик. Возрастных ограничений для авторов нет. Видеоролики принимаются в формате MP4 или MOV (размер 1920X1080). Максимальная продолжительность видео – три минуты.

Автор видеоматериала несет ответственность за авторские права на материалы, используемые в ролике.

Авторы должны предоставить копию удостоверения личности (для иностранных граждан - разрешение на постоянное проживание), а также CV (с указанием контактной информации).

Заявку необходимо отправить на адрес электронной почты [email protected] с указанием темы Qarabağın tarixi с первого июля по 20 октября 2022 года.

Победителей определит экспертный совет, созданный при киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

Они получат денежные призы в размере 1000, 800 и 500 манатов и дипломы. Имена победителей будут объявлены 7 ноября 2022 года.

Телефон для дополнительной информации: (012) 498-18-26, адрес электронной почты - [email protected]