Три азербайджанских издания признаны лучшими в СНГ (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Три азербайджанских издания признаны лучшими по итогам XIX Международного конкурса "Искусство книги" государств-участников СНГ, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры.

Конкурс организован Межгосударственным советом по сотрудничеству в области периодической печати, книгоиздания, книгораспространения и полиграфии при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ. Конкурс проходит с 2004 года.

Решение было принято на заседание жюри XІХ Международного конкурса "Искусство книги" государств – участников СНГ, который прошел в Бишкеке (Кыргызстан). В заседании принял участие главный советник отдела книгоиздания министерства Ислам Гусейнов.

На конкурс поступило 67 изданий из 7 стран СНГ. Подведение итогов было по номинациям - "Содружество", "Моя страна", "Книга для детей и юношества", "Диалог культур", "Наука и инновации", "Учебная литература и образование", "Арт-книга", "Отпечатано в Содружестве", "Искусство иллюстрации", "Гран-при", "Победа". При определении победителей учитывались различные жанры, темы, оформление и дизайн книг. В трех номинациях Азербайджан был признан лучшим: "Искусство иллюстрации" – Чингиз Фарзалиев "Варга и Гюльша", "Учебная литература и образование" - Керим Шукюров "Азербайджан в системе международных отношений 1648-1991. Документы и материалы", "Моя страна" – "Салам, Азербайджан" (министерство культуры Азербайджана, ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" и PAŞA Həyat Sığorta). Азербайджанские издания также завоевали четыре вторых и два третьих места в других номинациях.

Награждение победителей традиционно пройдет в рамках Московской международной книжной ярмарки в сентябре 2022 г.