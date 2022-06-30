Джавид Имамвердиев отметил 50-летний юбилей ярким творческим вечером (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре прошел юбилейный творческий вечер главного режиссера коллектива Джавида Имамвердиева, сообщает Trend Life.

Человек высокой культуры, талантливый режиссер и организатор, очень добродушный и позитивный Джавид – его многие любят искренне и от души. И в этот вечер он тепло общался с публикой, исполнял авторские композиции и читал стихи, представлял кадры из своих художественных фильмов "Однажды на Кавказе" и "Кидающий камни". Особенным сюрпризом для юбиляра стал видеоподарок с поздравлениями от артистов легендарной команды КВН "Парни из Баку".

Джавид Имамвердиев родился 28 июня 1972 года в Баку. Выпускник филологического факультета Бакинского государственного университета, высших режиссерских курсов в Москве. Стоял у истоков создания легендарного коллектива КВН "Парни из Баку" (чемпионы сезона 1992 года, вице-чемпионы сезона 1993 года, обладатели летнего кубка 1995 года, победители Турнира Десяти в 2000 году - чемпионы XX века), был администратором команды. В 2007-2020 годах был директором и художественным руководителем Студии документальных фильмов Yaddaş министерства культуры Азербайджана. Является режиссером и продюсером документальных и художественных фильмов, президентом Бакинского клуба авторской песни и фестиваля (с 1999 года), бардом, композитором и поэтом, организатором Бакинского международного фестиваля авторской песни и поэзии (с 2007 года), режиссером-постановщиком юбилейных вечеров известных личностей культуры и искусства, Дней культуры Азербайджана в Кубе, Мексике, США и других странах. Ставил спектакли на сцене Государственного академического национального драматического театра. Обладатель государственной медали "Терегги", лауреат национальных и международных премий.