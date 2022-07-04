Венец Карабаха – Шуша - выставка картин и образцов декоративно-прикладного искусства в Шабране (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре культуры Шабранского района при организации Хачмазского регионального управления культуры прошло мероприятие, посвященное Году города Шуша, сообщили Trend Life в управлении.

В своем выступлении в официальной части мероприятия начальник Хачмазского регионального управления культуры Вюсал Гусейнов отметил, что венец Карабаха – город Шуша - это священное и дорогое место для азербайджанского народа.

Было подчеркнуто, что город Шуша всегда сохраняет свой неповторимый исторический облик и сформированную им самобытную среду.

В ходе мероприятия на тему Qarabağın Tacı – Şuşa ("Венец Карабаха – Шуша") под открытым небом состоялась выставка книг, картин и образцов декоративно-прикладного искусства, а также кулинарных изделий.

Затем прошли выступления действующих в регионе народного театра, драмкружков, фольклорных и музыкальных коллективов.