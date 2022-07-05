Отменен возрастной ценз для участия в конкурсе сценариев "Шуша - гордость моя!"

БАКУ /Trend Life/ - Решением Совета правления Союза кинематографистов Азербайджанской Республики отменен возрастной ценз для участия в конкурсе сценариев Şuşa – qürurum mənim! ("Шуша - гордость моя!"), сообщили Trend Life в пресс-службе Союза.

Ранее возрастной ценз был установлен в пределах 18-30 лет. Также срок сдачи конкурсных работ продлен до 20 октября (ранее - 25 июля). Итоги конкурса будут объявлены в преддверии Дня Победы в 44-дневной Отечественной войне, который отмечается 8 ноября.

Конкурс посвящен "Году города Шуша" и направлен на пропаганду славной Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

Приз за первое место - 2500 манатов, за второе – 1800, третье – 1000 манатов. Также предусмотрены поощрительные призы.

Лучшие сценарии, которые будут отобраны компетентным жюри, запланировано экранизировать. Сценарии необходимо предоставить в Союз кинематографистов Азербайджанской Республики (Баку, проспект Бюльбюля, 18-30, второй этаж). Телефоны для справок: (012) 493-64-76, (012) 493-64-78.