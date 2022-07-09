"Шелковый путь" в Шеки - прекрасный праздник музыки (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В городе Шеки, одном из древних центров искусства и культуры Азербайджана, состоялось открытие XI Международного музыкального фестиваля "Шелковый путь", сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры.

Фестиваль проходит при организации Союза композиторов, Исполнительной власти (ИВ) Шеки и поддержке министерства культуры. В нем принимают участие известные театральные и музыкальные коллективы.

Торжественная церемония открытия XI Шекинского международного музыкального фестиваля "Шелковый путь" состоялась в летнем театре комплекса Marxal.

На открытии глава ИВ Шеки Эльхан Усубов подчеркнул, что фестиваль, проходящий с 2010 года, является большим событием в культурной жизни города.

Он выразил сожаление в связи с тем, что из-за пандемии организаторы не могли провести этот фестиваль два года.

"В нынешнем году мы вновь организовали Шекинский международный музыкальный фестиваль "Шелковый путь", который проводится каждое лето и уже стал традиционным. Как и всегда, в этом году в фестивале принимают участие известные музыкальные коллективы. Жители и гости нашего города вновь станут свидетелями прекрасного музыкального праздника", - сказал глава ИВ.

Было подчеркнуто, что проведение на высоком уровне фестиваля "Шелковый путь" имеет важное значение с точки зрения пропаганды богатой культуры азербайджанского народа и туристического потенциала Шеки.

На открытии фестиваля с обширной концертной программой выступил Азербайджанский государственный ансамбль песни и танца имени Фикрета Амирова.

Отметим, что художественным руководителем и главным дирижером ансамбля является народный артист Агаверди Пашаев. Хормейстер – заслуженный деятель искусств Фахраддин Атаев, балетмейстер – заслуженный артист Джейхун Губадов.

На концерте прозвучали произведения азербайджанских композиторов, были исполнены песни и танцы народов мира.

"Шелковый путь" является традиционным фестивалем Союза композиторов Азербайджана, который ежегодно с 2010 года проводится в одном из прекрасных уголков нашей страны – Шеки. За это время в программах фестиваля приняли участие различные музыкальные коллективы и солисты из множества стран мира – от Америки до Японии и от Европы до Китая.