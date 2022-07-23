Как хорошо, что в мире есть… - В Баку прошел вечер памяти народного артиста Ялчина Эфендиева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Госфильмофонде Азербайджана прошел вечер памяти народного артиста Азербайджана, известного кинорежиссера Ялчина Эфендиева, сообщает Trend Life. Мероприятие приурочено к 85-летию со дня рождения кинорежиссера.

Вначале гости вечера ознакомились с обширной фотовыставкой, развернутой в фойе Госфильмофонда. Фотоэкспозиция повествовала о жизни и творческом пути Ялчина Эфендиева.

На открытии мероприятия директор Госфильмофонда, заслуженный деятель искусств, кинорежиссер Джамиль Гулиев рассказал о творчестве Ялчина Эфендиева, его вкладе в развитие отечественной культуры.

Далее народный писатель Азербайджана Натиг Расулзаде, народный артист, режиссер Огтай Миргасымов, заслуженный деятель искусств, кинооператор Кянан Мамедов, заслуженный журналист Надежда Исмаилова, заслуженный артист, кинорежиссер Эльхан Гасымов поделились своими воспоминаниями о Ялчине Эфендиеве.

Затем вниманию гостей мероприятия был представлен отреставрированный Госфильмофондом Азербайджана фильм, посвященный академику Юсифу Мамедалиеву. Режиссером киноленты, снятой в 1987 году, является Ялчин Эфендиев.

Отметим, что Ялчин Эфендиев родился 24 июля 1937 года в Баку. Окончил Всесоюзный институт кинематографии в Москве (ныне - Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова).

Ялчин Эфендиев - постановщик ряда документальных и художественных фильмов, снятых на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы. Одна из его успешных киноработ - фильм Nə yaxşı ki, dünyada Səməd Vurğun var ("Как хорошо, что в мире есть Самед Вургун").

Ялчин Эфендиев возглавлял производственное объединение хроникально-документальных и научно-массовых фильмов киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы. Первые мультипликационные фильмы, снятые после восстановления на киностудии цеха мультипликационных фильмов, также связаны с именем Ялчина Эфендиева.

Его документальные кинокартины занимают особое место в азербайджанском кинематографе, единственным полнометражным художественным фильмом режиссера является кинолента Xatirələr sahili ("Берег воспоминаний").

Ялчин Эфендиев также занимался педагогической деятельностью, преподавал в Азербайджанском государственном университете культуры и искусств.

Кинорежиссер скончался 10 декабря 2019 года.