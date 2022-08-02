Завершено производство фильма "Fəryad-2" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Завершено производство азербайджанского художественного фильма "Fəryad-2".

Об этом, как сообщает Trend Life, сказал во вторник журналистам министр культуры Азербайджана Анар Керимов.

Министр отметил, что по правилам новый фильм вначале отправляют на фестивали, где он набирает оценки, рецензии, а после его уже демонстрируют широкой общественности.

Напомним, что автором сценария и режиссером картины "Fəryad-2" (другое название "Həyat, deyəsən, gözəldir"("Жизнь, кажется, прекрасна") является народный артист Азербайджана Вагиф Мустафаев.