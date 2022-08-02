...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Культура

Завершено производство фильма "Fəryad-2" (ФОТО)

Культура Материалы 2 августа 2022 21:54 (UTC +04:00)
Завершено производство фильма "Fəryad-2" (ФОТО)

Читайте Trend в

Джани Бабаева
Джани Бабаева
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - Завершено производство азербайджанского художественного фильма "Fəryad-2".

Об этом, как сообщает Trend Life, сказал во вторник журналистам министр культуры Азербайджана Анар Керимов.

Министр отметил, что по правилам новый фильм вначале отправляют на фестивали, где он набирает оценки, рецензии, а после его уже демонстрируют широкой общественности.

Напомним, что автором сценария и режиссером картины "Fəryad-2" (другое название "Həyat, deyəsən, gözəldir"("Жизнь, кажется, прекрасна") является народный артист Азербайджана Вагиф Мустафаев.

Завершено производство фильма "Fəryad-2" (ФОТО)
Завершено производство фильма "Fəryad-2" (ФОТО)
Завершено производство фильма "Fəryad-2" (ФОТО)
Завершено производство фильма "Fəryad-2" (ФОТО)
Завершено производство фильма "Fəryad-2" (ФОТО)
Завершено производство фильма "Fəryad-2" (ФОТО)
Завершено производство фильма "Fəryad-2" (ФОТО)
Завершено производство фильма "Fəryad-2" (ФОТО)
Завершено производство фильма "Fəryad-2" (ФОТО)
Завершено производство фильма "Fəryad-2" (ФОТО)
Завершено производство фильма "Fəryad-2" (ФОТО)
Завершено производство фильма "Fəryad-2" (ФОТО)
Завершено производство фильма "Fəryad-2" (ФОТО)
Завершено производство фильма "Fəryad-2" (ФОТО)
Завершено производство фильма "Fəryad-2" (ФОТО)
Завершено производство фильма "Fəryad-2" (ФОТО)
Завершено производство фильма "Fəryad-2" (ФОТО)
Завершено производство фильма "Fəryad-2" (ФОТО)
Завершено производство фильма "Fəryad-2" (ФОТО)
Завершено производство фильма "Fəryad-2" (ФОТО)
Завершено производство фильма "Fəryad-2" (ФОТО)
Завершено производство фильма "Fəryad-2" (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости