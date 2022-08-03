В Баку прошел вечер украинской литературы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в ресторане украинской кухни "Солоха" состоялся вечер украинской литературы, сообщает Trend Life.

Мероприятие было посвящено 75-летию со дня рождения двух известных переводчиков азербайджанской литературы на украинский язык - Миколы Мирошныченко (1947-2009 годы) и Валерия Марченко (1947-1984 годы). Кураторами проекта являются Лидия Шестак-Алиева и Марина Гончарук.

В рамках вечера Марина Гончарук представила обширную информацию о жизни и деятельности Миколы Мирошныченко и Валерия Марченко.

"Микола Мирошныченко искренне любил Азербайджан, его народ, историю и культуру. Он самостоятельно выучил азербайджанский язык, и приехав на стажировку в Бакинский государственный университет, работал над совершенствованием своих знаний языка, углублял познания о азербайджанской литературе, культуре, истории", - сказала она.

Гончарук добавила, что важно, чтобы азербайджанцы знали, что те, кто открывал мир их литературы для украинцев, искренне любили азербайджанский народ и занимались популяризацией его культуры.

Она добавила, что своей деятельностью Микола Мирошныченко и Валерий Марченко внесли значимый вклад в развитие украинско-азербайджанских связей в сфере культуры и литературы.

Лидия Шестак-Алиева отметила важность развития культурного диалога между Украиной и Азербайджаном.

Она рассказала, что "Солоха" вот уже 15 лет является площадкой не только для популяризации украинской кухни, но и в целом украинской культуры. Здесь часто проводятся мастер-классы, где можно ознакомиться с разными украинскими ремёслами и т.д.

На мероприятии были продекламированы стихи Миколы Мирошныченко, посвящённые Азербайджану, а также газели великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви на украинском языке.

Было отмечено, что Мирошныченко открыл для украинских читателей творчество Низами Гянджеви, Насими, Мехсети Гянджеви, Физули, Бахтияра Вагабзаде, Мамеда Араза и десятков других азербайджанских поэтов.

Валерий Марченко переводил произведения Сулеймана Сани Ахундова, Джалила Мамедгулузаде, Азиза Шарифа, Анара и других.

На мероприятии азербайджанский художник Миразер Абдуллаев и украинский художник азербайджанского происхождения Аскер Джавадов представили картины и плакаты, посвященные Украине.

На вечере также прозвучали украинские песни, гостям представили блюда украинской кухни.