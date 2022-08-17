Муслим Магомаев задал такую планку, которая помогает любому артисту - EMIN

БАКУ /Trend Life/ - Я всегда пытался равняться на Муслима Магомаева, хотя понятно, что этого сделать невозможно… Как мне кажется, само желание делает мое творчество лучше.

Об этом, как сообщает Trend Life, сказал в среду журналистам народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN) на мероприятии в Аллее почетного захоронения в Баку, посвященном 80-летию со дня рождения легендарного исполнителя и композитора.

Народный артист подчеркнул, что Муслим Магомаев сыграл большую роль в его творчестве.

"Когда принимаю какие-то творческие решения, всегда делаю это через призму - что сказал бы Муслим Магомаев. Согласился бы он это спеть или нет…Принял бы участие в том или ином концерте или нет… Муслим Магомаев задал такую планку, которая помогает любому артисту. Даже молодым артистам, с которыми я работаю, говорю - нам есть на кого равняться", - сказал Эмин Агаларов.

По словам народного артиста, день рождения Муслима Магомаева - еще одна возможность для всех вспомнить его творчество, его личность, еще раз оценить его вклад в мировое искусство, в пропаганду искусства Азербайджана.

"То, что он записал, нарисовал, те песни, которые он написал как композитор - они стали вечными. Имя Муслима Магомаева знают во всем мире, он выступал неоднократно в Германии, Италии, Польше, США, и все это было в советский период, что еще раз подтверждает высоту полета этого артиста", - заключил Эмин Агаларов.