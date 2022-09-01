Азербайджанский вояж в Казахстан. Мы не можем их видеть, потому что они не делятся ничем в социальных сетях (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Документальный фильм "Где ваш дом?" азербайджанского режиссера Эльвина Аширова вошел в список участников VII Международного кинофестиваля короткометражных фильмов BAIQONYR, который пройдет 7-11 сентября в Алматы (Казахстан). Еще один представитель Азербайджана - директор Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов, кинорежиссер Фехруз Шамиев вошел в состав жюри национального конкурса фестиваля.

Фильм "Где ваш дом?" (26 мин., 2022 год).

Сюжет фильма. Найти местоположение сейчас очень просто. С помощью навигационных приложений вы можете поделиться своим местоположением. Если вы используете смартфоны, конечно. Даже мы не можем себе представить, что вокруг нас много людей, которые не пользуются смартфонами. Они не хипстеры и любители олдскульного стиля, а просто люди, у которых нет возможности покупать. Мы не можем их видеть, потому что они не делятся ничем в социальных сетях. Они невидимы, как и коронавирус...

BAIQONYR – первый международный кинофестиваль короткометражных фильмов в Казахстане, который вот уже семь лет не просто открывает новые имена отечественного кинематографа, но оказывает постоянную поддержку и международное продвижение творческой молодежи Казахстана. За шесть лет BAIQONYR посетило более 11 тысяч зрителей, которые посмотрели свыше 240 кинокартин. Отборочная комиссия отсмотрела 1168 заявок, а жюри фестиваля наградило 62 лауреатов. Программа предстоящего фестиваля состоит из трех конкурсов – национального (игровые и документальные короткометражные фильмы), международного (игровые и документальные короткометражные фильмы) и анимационного кино. Организатором фестиваля Baiqonyr традиционно выступает ведущий кинопортал страны "Бродвей" (brod.kz). Основная площадка фестиваля – киноцентр "Арман". Фестиваль пройдет при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ. В фестивале будут также представлены картины представителей Казахстана, Узбекистана, России, Таджикистана, Кыргызстана и других стран.