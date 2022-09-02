Представители из Швейцарии, Великобритании, Грузии и Нидерландов вошли в состав жюри фестиваля ANIMAFILM в Баку

БАКУ /Trend Life/ - Названы имена членов международного жюри V Международного фестиваля анимации для детей и взрослых ANIMAFILM, сообщили Trend Life организаторы проекта. Фестиваль ANIMAFILM пройдет в Киноцентре "Низами" в Баку с 7 по 11 сентября 2022 года.

На участие в фестивале было подано 230 заявок из 50 разных стран мира. Отборочная комиссия приняла в конкурсную программу 76 фильмов из 29 стран. Конкурсанты будут бороться за призовые места в одной местной и шести международных номинациях.

Все отобранные фильмы будут просмотрены международным и детским жюри, а победителей объявят на церемонии открытия и закрытия фестиваля.

В состав детского жюри вошли 22 местных ребенка, а в состав международного жюри - шесть иностранных специалистов: Джонатан Ласкар (Швейцария), Тилли Уоллес (Великобритания), Маркус Эвре (Великобритания), Нодар Бегиашвили (Грузия), Йорн Леуверинк (Нидерланды), Дэниел Бёрд (Великобритания).

В этом году фестиваль представит зрителям три основные программы: конкурсную, внеконкурсную и программу для профессионалов. Помимо показов анимационных фильмов, будут организованы воркшопы и мастер-классы с участием местных и зарубежных специалистов.

V Международный фестиваль анимации ANIMAFILM посвящен теме "Изменение климата". Во внеконкурсной программе будут представлены фильмы об изменении климата, детская программа "Мать-природа", полнометражный фильм "Даже мыши попадают в рай" (Чехия), работы украинских мультипликаторов, виртуальная выставка, а также фильмы-победители Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов. По случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Японией будет показан полнометражный аниме фильм "Дитя погоды".

В программе для профессионалов будут представлены азербайджанские анимационные фильмы в производстве, встречи с международным жюри и мастер-класс режиссера Джонатана Ласкара (Швейцария). Кроме того, также запланированы мастер-классы "Stop Motion" и "Анимация на стекле" с участием Нитьи Рамлоган (США), Тилли Уоллес (Англия) и Назрин Агамалиевой (Азербайджан).

В рамках фестиваля пройдет конференция по реставрации анимации "Рефрейминг анимации: сохранение и восстановление движущегося изображения в эпоху цифровых технологий".