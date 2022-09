В Москве состоится концерт азербайджанского музыканта Риада Мамедова

БАКУ /Trend Life/ - В Московской государственной академической филармонии состоится концерт азербайджанского пианиста Риада Мамедова, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт филармонии.

Выступление Риада Мамедова пройдет 22 сентября в Камерном зале Филармонии.

На вечере Риад Мамедов исполнит сочинения Иоганнеса Брамса, Фридерика Шопена, а также собственные произведения - избранные пьесы для фортепиано, импровизации на темы джазовых стандартов "My Funny Valentine", "For All We Know", "Answer Me".

Риад Мамедов – пианист, музыковед, исполнитель джаза и классической музыки. Является одним из нескольких профессиональных музыкантов в мире, работающих в жанре джаз-мугам.

Мамедов окончил Московскую государственную консерваторию имени П.И.Чайковского, где прошел стажировку по специальности "фортепиано", а также аспирантуру МГК по специальности "музыковедение". Лауреат международных конкурсов в Азербайджане, России, Франции, Бельгии, Швеции и Канаде. Выступал с известными оркестрами, принимал участие в международных фестивалях. Занимается исследованием традиционного азербайджанского мугама, является автором научных статей и публикаций. Записал сольный диск с произведениями Чайковского, Шопена и Дебюсси, две виниловые пластинки с собственными фортепианными пьесами и сингл "В ожидании Азизы" в жанре джаз-мугам. Занимается педагогической деятельностью.