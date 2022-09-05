В рамках Казанского международного кинофестиваля состоится мастер-класс Огтая Миргасымова

БАКУ /Trend Life/ - В рамках мероприятий XVIII Казанского международного фестиваля мусульманского кино пройдет мастер-класс известного режиссера, сценариста и продюсера, народного артиста Азербайджана Огтая Миргасымова, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт фестиваля.

Мастер-класс пройдет на тему "Основы естествознания и современный кинематограф".

Напомним, что XVIII Казанский международный фестиваль мусульманского кино состоится с 7 по 11 сентября в столице Татарстана (Российская Федерация).

На фестивале будут продемонстрированы азербайджанские фильмы. В программе "Россия - Исламский мир" будет представлен полнометражный художественный фильм Али-Саттара Гулиева "Олимпия", в программе "Тюркский мир" - картина Эльвина Мирзоева "Раб", в программе "Игровые короткометражные фильмы" – работа Гулу Алиева "Забор", в программе "Короткометражные документальные фильмы" - кинолента Эльвина Аширова "Где Ваш дом".