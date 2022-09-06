Как "Азербайджанфильм" планирует отметить свое 100-летие

БАКУ /Trend Life/ - В связи с тем, что в 2023 году будет отмечаться 125-летие азербайджанского кино и 100-летие киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы подготовлен и представлен структурам в сфере киноискусства страны обширный план серии мероприятий, сообщили Trend Life в пресс-службе киностудии.

В течение сентября планируется детальное обсуждение плана мероприятий на 2022-2023 годы с соответствующими киноструктурами и кинематографистами.

Среди проектов, включенных в план мероприятий - пропаганда фильмов, публикации, передачи, конкурсы, конференции, панельные обсуждения и другие мероприятия.

Также планируется проведение Недели кино "Азербайджанфильм -100" в 12 регионах страны. В рамках мероприятия запланированы кинопоказы, встречи с кинематографистами, организация выставок.

Наряду с этим, планируются организация выставок "Азербайджанфильм-100: афиши", "Азербайджанфильм-100: за кадром", "Азербайджанфильм-100: совершенство в деталях" и др., мастер-классов по режиссуре, кинодраматургии, операторскому искусству и т.д.