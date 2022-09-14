В России идет прием заявок на получение стипендии имени Муслима Магомаева

БАКУ /Trend Life/ - Фонд культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева объявил о приеме заявок на получение стипендии имени Муслима Магомаева в рамках программы для студентов выпускных курсов российских государственных музыкальных вузов, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт фонда.

Заявки принимаются по 10 октября 2022 года (включительно).

Именная стипендия учреждена Фондом культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева для студентов последнего года обучения дневных (некоммерческих) отделений государственных музыкальных высших учебных заведений России с целью поддержания одаренных студентов. Именная стипендия назначается на конкурсной основе.

Претендент должен иметь хорошую и отличную успеваемость по профильным дисциплинам.

Конкурс на получение именной стипендии является открытым. Он проводится один раз в год.