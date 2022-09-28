В Бакинской музыкальной академии почтили память шехидов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Большом зале Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА) состоялось мероприятие "Şəhidlərin xatirəsinə...", посвященное 27 сентября - Дню памяти, сообщили Trend Life в БМА.

В начале мероприятия минутой молчания была почтена светлая память шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана.

Далее были представлены выступления профессорско-преподавательского состава кафедры "Фортепиано" - народных артисток Егяны Ахундовой, Ульвии Гаджибековой, Гюльназ Исмаиловой, доцентов Зулейхи Абдуллы, Наргиз Салманлы, Айнур Халиловой, старшего преподавателя Севды Мамедли, лауреата международных конкурсов Сабины Гасымовой.

В программе прозвучали сочинения азербайджанских и зарубежных композиторов. Были исполнены ария Гюльчохры из оперетты "Аршин мал алан", пьеса Гара Гараева из спектакля "Остров Афродиты", "Баяты Шираз" Назима Аливердибекова, ария Севиль из одноименной оперы Фикрета Амирова, сочинение "Düşüncə" Азера Рзаева, "Прелюдия и фуга" Иоганна Себастьяна Баха, "Адажио" Томазо Альбинони, хоральная прелюдия Иоганнеса Брамса, вальс Мюзетты из оперы "Богема" Джакомо Пуччини, произведение "Gnossiennes" Эрика Сати, "Лачин" Севды Мамедли, "Ave Mariya" и "Şuşa xatirələri" Фархада Бадалбейли.