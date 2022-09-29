"Билет в рай" – трогательная история о Родине, памяти и детях шехида (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - При организации Главного управления культуры города Баку в Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова состоялся показ спектакля "Cənnətə bilet" (Билет в рай) , посвященного 44-дневной Отечественной войне, сообщили Trend Life в пресс-службе управления.

Спектакль представил коллектив Бакинского детско-юношеского театра.

На мероприятии присутствовали заместитель начальника Главного управления культуры города Баку Назим Алиев, директор Центра организации культурных мероприятий и работы с творческой молодежью Хаджар Исрафилова, ветераны 44-дневной Отечественной войны, члены семей шехидов.

Постановка посвящена славной Победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне и памяти шехидов.

Спектакль повествует о детях шехида Карабахской войны, которые узнают, что их героический отец находится в раю. Они очень тоскуют по любимому отцу и мечтают вновь его увидеть...

Автор идеи и режиссер спектакля - Ильхама Ахмедова, художник-постановщик – Севда Мамедова, над музыкальным оформлением работал Рауф Гусейнли.

Роли детей исполнили юные актеры театра Тогрул Исабейли и Али Бабаев. В спектакле также заняты Мехман Пириев (дедушка), Флора Гусейнова (бабушка), Туркан Шахмарлы (невестка). Образ отца воплотил Ройал Аллахвердиев, участник 44-дневной Отечественной войны.

Также при организации Главного управления культуры города Баку и Исполнительной власти Хатаинского района состоялся показ фильма "Dolu" (Град) режиссера Эльхана Джафарова.

Фильм был продемонстрирован в амфитеатре парка имени Гейдара Алиева в Хатаинском районе. Показ посвящен Дню памяти – 27 сентября.

Мероприятие посетили видные общественные деятели, представители интеллигенции, члены семей шехидов. В начале вечера прозвучал Государственный гимн Азербайджана. Минутой молчания была почтена светлая память шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана.

В своих выступлениях глава Исполнительной власти района Рафиг Гулиев, председатель Хатаинской районной организации партии "Ени Азербайджан" Вугар Рагимзаде, начальник Главного управления культуры города Баку Ибрагим Алиев и другие говорили об историческом значении Победы в 44-дневной Отечественной войне, одержанной азербайджанской армией под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

Было отмечено, что память о героях будет вечно жить в сердцах нашего народа.

Далее состоялся показ фильма "Dolu". Кинолента снята по мотивам одноименного романа депутата Милли Меджлиса (парламент), поэта и писателя Агиля Аббаса, который также является автором сценария картины.

В ролях: Фуад Поладов, Мамед Сафа, Шамиль Сулейманов, Гюльзар Гурбанова, Пярвиз Багиров, Фархад Исрафилов, Рза Рзаев, Эльвин Ахмедов и др.