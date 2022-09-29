Актеры из разных азербайджанских театров сыграют спектакль на английском языке (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного академического музыкального театра проходят последние репетиции постановки "Anamın kitabı" (Книга моей матери) на основе одноименного произведения Джалила Мамедгулузаде, сообщили Trend Life в театре.

В спектакле, поставленном на английском языке, заняты актеры из разных театров нашей страны. Постановка является проектом министерства культуры Азербайджана.

Режиссер-постановщик спектакля - Ирада Гезалова, художник – Вюсал Рагим, видеоинженер – Мурад Гасанов, постановщик боевых сцен и танцев – народный артист Азербайджана Пярвиз Мамедрзаев, режиссер – Заур Алиев.

В постановке заняты актеры академического музыкального театра Гусейн Алили, Ниджат Али, Самедзаде Хасиев, Заур Алиев, Али Керимов, артистка балета Ирана Керимова, а также переводчик театра Шамхал Насиббейли

Также в ролях Лала Сулейманова (Государственный академический национальный драматический театр), Нурлан Сулейманлы и Айгюн Фатуллаева (Государственный театр юного зрителя), Туркан Шахмарлы (Бакинский детско-юношеский театр), Самая Гуламзаде (Инклюзивный театр ƏSA).