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За последние два года в Азербайджане снято 74 фильма

Культура Материалы 30 сентября 2022 12:52 (UTC +04:00)
За последние два года в Азербайджане снято 74 фильма

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - За последние два года в Азербайджане было снято 74 фильма, из них более 30 - полнометражные кинокартины.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend Life, сказал заведующий сектором отдела аудиовизуальных и интерактивных медиа министерства культуры Азербайджана Руфат Фаталиев в ходе мероприятия Shusha talks (Şuşa söhbətləri/"Беседы о городе Шуша").

Руфат Фаталиев отметил, что при совместном производстве с известной турецкой кинокомпанией "Bozdağ Film" продолжаются съемки многосерийного фильма о 44-дневной Отечественной войне.

Цель проекта Shusha talks - ознакомление и изучение мнений представителей общественности, деятелей культуры и искусства, блогеров и представителей творческой индустрии относительно возрождения Карабаха.

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