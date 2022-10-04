Студентка факультета кино и телевидения АГУКИ удостоена стипендии имени Расима Оджагова

БАКУ /Trend Life/ - Решением совета правления Союза кинематографистов Азербайджанской Республики определен очередной обладатель стипендии имени народного артиста, лауреата Госпремий СССР и Азербайджана, кавалера ордена "Шохрат", видного кинорежиссера Расима Оджагова, сообщил Trend Life глава пресс-службы Союза Али Велиев.

Обладателем стипендии стала студентка четвертого курса факультета кино и телевидения Азербайджанского государственного университета культуры и искусств (АГУКИ) Гюллю Исмаилзаде.

Стипендия, учрежденная в феврале 2017 года, предоставляется отличившимся в учебе и общественной жизни представителям талантливой молодежи из кинематографической сферы. Ранее ее обладателями становились студенты АГУКИ: третьего курса факультета кинорежиссуры, инвалид первой группы Масер Гасанов, четвертого курса факультета кинорежиссуры - Рахман Аллахвердиев, четвертого курса операторского факультета - Наргиз Садых, четвертого курса факультета кинорежиссуры - Вюсал Гаджиев, четвертого курса факультета кино и телевидения - Мирза Гусейнов

Расим Миргасым оглу Оджагов родился в Шеки 22 ноября 1933 года. В 1951-1956 годах учился на операторском факультете ВГИКа в Москве. В 1965 году окончил режиссерский факультет Азербайджанского театрального института. Лауреат Государственной премии Азербайджана за фильм "День рождения", лауреат Государственной премии СССР за фильм "Допрос". В качестве оператора Расим Оджагов работал над такими картинами, как "Ее большое сердце", "Настоящий друг", "Наша улица", "Я буду танцевать", "Почему ты молчишь?", "В этом южном городе" и другими. Первой картиной, снятой Расимом Оджаговым в качестве режиссера, стала лента "Мститель из Гянджебасара". Расим Оджагов является режиссером картин, составляющих незабываемые страницы летописи национального кино. Среди них - "Звук свирели", "День рождения", "Допрос", "Перед закрытой дверью", "Парк", "Другая жизнь", "Храм воздуха", "Тахмина", "Стамбульская история", "Комната в отеле". Расим Оджагов ушел из жизни 11 июля 2006 года.