Церемония прощания с Рухангиз Гасымовой пройдет завтра в мечети Тезепир

БАКУ /Trend Life/ - Церемония прощания с известным композитором, драматургом, публицистом и поэтессой, заслуженным деятелем искусств Азербайджана Рухангиз Гасымовой пройдет 12 октября с 13.30 по 16.00 в мечети Тезепир в Баку, сообщили Trend Life в пресс-службе Союза композиторов Азербайджана.

Рухангиз Гасымова будет похоронена на Ясамальском кладбище рядом с супругом.

Напомним, что заслуженный деятель искусств Азербайджана Рухангиз Гасымова скончалась 9 октября на 83 году жизни в Гонконге, где гостила у дочери.

Рухангиз Гасымова родилась 12 июля 1940 года в Баку. Окончив с отличием Музыкальное училище имени Асафа Зейналлы, в 1958 году поступила в Азербайджанскую государственную консерваторию (ныне Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли) в класс композиции профессора Джовдета Гаджиева.

Как композитор, звукорежиссер и сценарист 25 лет работала на Азербайджанском государственном телевидении и радио, публиковалась в различных изданиях, выпустила книгу "Babamın muzeyi" (Музей моего дедушки).

Рухангиз Гасымова - автор более двухсот произведений. Написала музыку к около ста телефильмам, мультфильмам, документальным и художественным фильмам, среди которых "Мелодия Дворжака", "Асиф, Васиф, Агасиф" и другие. А к фильму "Частный визит в немецкую клинику" не только написала музыку, но и сама снялась в роли немецкой пианистки.

Особое место в ее творческой деятельности занимают музыкальные спектакли "Quyu" (Колодец) и "Qızıl oğlan" (Золотой мальчик), "Ürək yanarsa" (Горящее сердце), "Aycan" (Айджан), "Сказки Пушкина", "Песня о Буревестнике", оперетта "Məzəli əhvalat" (Веселая история), симфоническая поэма "Mənim əsrim" и другие. Три пьесы - "Yollar görüşəndə" (Когда пересекаются дороги), "Ömrün yolları" (Дороги жизни), "Qonşu qonşu olsa" (Если бы сосед был соседом) вошли в золотой фонд азербайджанского телевидения.

Произведения Рухангиз Гасымовой исполняли известные артисты, легендарные музыканты и поэты, среди которых Рашид Бейбутов, Рафиг Бабаев, Вагиф Мустафазаде, Хураман Гасымова, Лютфияр Иманов, Фикрет Годжа и другие.

Как истинно творческая личность она вобрала в себя не только множество талантов, но и была полным оптимизма человеком...